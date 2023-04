Deportivo Pereira x Colo Colo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Deportivo Pereira e Colo Colo se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), às 23h (de Brasília), no Estádio Hernán Ramírez Villegas, pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Fazendo a sua primeira participação na história em Libertadores, o Deportivo Pereira chega para o duelo querendo se recuperar de uma má fase. A equipe não vence há cinco jogos no Campeonato Colombiano, sendo duas derrotas e três empates.

Já o Colo Colo chega de vitória no Campeonato Chileno na última rodada contra o Huachipato, e tenta emplacar o segundo triunfo consecutivo, para iniciar bem na competição sul-americana.

Prováveis escalações

Deportivo Pereira: Aldair Quintana, Geisson Perea, Diego Hernández, Juan Zuluaga, Carlos Ramírez, Johan Bocanegra, Jhonny Vásquez, Arley Rodríguez, Kener Valencia, Maicol Medina, Jimer Fory.

Colo Colo: Brayan Cortés, Jeyson Rojas, Ramiro González, Matías De los Santos, Maximiliano Falcón, César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Agustín Bouzat, Marcos Bolados, Damián Pizarro.

Desfalques

Deportivo Pereira

Sem desfalques confirmados.

Colo Colo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?