Abdullah Al Majed, presidente do Al-Nassr, seguiu os passos do seu homólogo do Al-Ahli, Khalid Al Ghamdi, e anunciou oficialmente a sua saída do cargo.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Khalid Al Ghamdi, presidente do Al-Ahli, decidiu deixar o cargo para apresentar a sua candidatura à presidência da Federação Saudita de Futebol, sucedendo ao anterior presidente Yasser Al Misehal.

Poucas horas depois, Abdullah Al Majed anunciou a sua saída do Al-Nassr, após o fim do seu mandato regulamentar à frente do clube saudita e por não desejar continuar no cargo no período que se avizinha.

Al Majed escreveu na sua conta pessoal na plataforma "X": "Se os clubes têm adeptos, o Al-Nassr tem apaixonados; o seu lugar nos corações deles não muda com a mudança das suas posições".

E declarou: "Hoje, deixo a cadeira da presidência após o término do mandato regulamentar e por não desejar continuar no período de prorrogação automática do sistema de sociedades, devido às minhas circunstâncias profissionais".

Acrescentou: "Vivi um período de que guardarei memórias inesquecíveis, momentos eternos e desafios declarados e ocultos, coroados no final com a conquista do campeonato mais difícil".

Prosseguiu: "O agradecimento é a Deus, primeiro e por último, e depois a vós, adeptos da lealdade, que tiveram paciência e triunfaram. Agradeço aos meus colegas do conselho de administração, aos membros de honra, às equipas técnicas e administrativas, aos jogadores e a todas as comissões e conselhos pelos seus esforços durante um período repleto de histórias de lealdade e pertença".

E concluiu: "Regresso à bancada amarela como sempre fui; quanto aos votos que possuo para nomear a próxima direção, pertencerão aos adeptos do Al-Nassr, e apoiarei qualquer candidato que considerem uma escolha ideal para o clube, sendo certo que serei o primeiro apoiante de todos os que servirem a entidade do Al-Nassr".

Alguns relatos haviam revelado a existência de uma tendência para eliminar o cargo de presidente da instituição sem fins lucrativos dos clubes Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad, propriedade do Fundo de Investimento Público saudita, com a sua colocação à venda no período que se avizinha.

Recorde-se que Abdullah Al Majed assumiu a presidência do Al-Nassr durante as duas últimas temporadas e conduziu o clube à conquista do título da Roshn Saudi League, após uma ausência de 7 anos completos.