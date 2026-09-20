A seleção do Egito sofreu um novo golpe antes do início de sua caminhada nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, após a confirmação da ausência de Hamdi Fathi, jogador do Al-Wakrah do Catar, do atual período de treinamentos do Egito por causa de uma lesão.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção do Egito, confirmou, por meio da conta oficial da Federação Egípcia de Futebol, que Hamdi Fathi se lesionou atuando pelo Al-Wakrah, ficando fora dos planos da comissão técnica durante o período de treinamentos atual.

Hassan esclareceu que a lesão do meio-campista o impede de participar dos três próximos jogos da seleção, contra Angola e Sudão do Sul nos dias 25 e 29 de setembro deste ano, pela primeira e segunda rodadas das eliminatórias africanas para a Copa Africana de Nações de 2027, além do amistoso contra a África do Sul, marcado para o dia 4 de outubro.

Assim, Hamdi Fathi se junta à lista de desfalques do período de treinamentos da seleção do Egito por lesão, que inclui também Mahmoud Trezeguet e Yasser Ibrahim.

A seleção do Egito se prepara para cumprir seus próximos compromissos em meio a ausências importantes, no início de sua caminhada rumo à conquista da vaga para a próxima edição da Copa Africana de Nações.

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