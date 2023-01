Depois de tensão com a saída de Dorival Jr, elenco é receptivo com Vitor Pereira no Flamengo

Técnico vem promovendo boa integração e competitividade no dia a dia dos treinos no Ninho do Urubu

A não renovação de contrato do técnico Dorival Júnior foi recebida com espanto pelo vestiário do Flamengo, conforme relatou a GOAL. O elenco queria a continuidade do trabalho do técnico e ficou perplexo com a troca por Vitor Pereira. Jogadores ficaram apreensivos, mas os primeiros dias do português afastaram a tensão e o clima no Ninho do Urubu é bom.

Antes mesmo de Vitor Pereira ser anunciado como novo técnico do Flamengo, alguns jogadores do elenco rubro-negro entraram em contato com atletas do Corinthians buscando informações do treinador. A ideia era saber como lidava com o elenco no dia a dia.

Segundo uma fonte da GOAL, no Flamengo. Vitor Pereira chegou mais “na dele”, ouvindo os principais jogadores do elenco, especialmente David Luiz, hoje um dos líderes do grupo. Relatos de que a postura é diferente dos primeiros dias de Corinthians, quando chegou mais efusivo.

O treinador também promove boa integração com a comissão técnica e os profissionais que trouxe caíram no gosto dos jogadores e funcionários do dia a dia do CT. As atividades estão acontecendo em tempo integral. Desde que chegou, apenas um treino não foi em dois períodos. O clima durante os treinos é bom, muita competitividade entre os jogadores e descontração.

Na semana passada, Vitor Pereira promoveu um tradicional churrasco com os jogadores depois de uma semana de treino integral. A intenção era incentivar a interação entre comissão técnica e elenco. A receptividade ao novo técnico foi boa e deixou Vitor satisfeito.

Nesta quinta-feira (12), ele é aguardado no Maracanã para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, diante do Audax. Mario Jorge, técnico do sub-20 é quem vai comandar a equipe formada por jovens atletas. Vitor Pereira deve estrear na beira do campo diante do Madureira, em Cariacica, pela segunda rodada do Carioca.