Depois de Pablo, Flamengo continua no mercado por goleiro, volante e atacante

Depois de fechar a contratação do zagueiro Pablo, que foi apresentado oficialmente pelo Flamengo na última segunda-feira (14), o Rubro-Negro mantém os olhos no mercado e ainda busca mais três reforços: goleiro, volante e atacante que atue pelos lados do campo, principalmente pela esquerda.

Desde o início esses foram os pedidos do técnico Paulo Sousa, que também queria um zagueiro e por isso a diretoria contratou Pablo. Marinho, foi uma reposição a saída de Kenedy e Fabrício Bruno, que chegou anteriormente, uma reposição a saída de Bruno Viana.

Apesar de seguir buscando reforços no mercado, o Flamengo mantém a cautela e age sem pressa no mercado. No gol, por exemplo, Santos, do Athlético-PR virou um alvo, mas teve seus valores bem questionados internamente. O Furacão pediu 3,5 milhões de euros (R$ 19,7 milhões na cotação atual) para negociar o jogador e só toparia abrir as conversas depois da Recopa Sul-Americana.

Neste meio tempo, houve grande discussão internamente e o entendimento de que o Flamengo pode esperar mais um pouco antes de decidir se formaliza ou não uma proposta pelo goleiro de 31 anos. No meio-campo, o volante preferido segue sendo Thiago Mendes, mas o Lyon faz jogo duro.

Não há qualquer avanço em relação as trativas com o time francês e uma resposta definitiva pode chegar apenas no meio do ano, quando abre a janela de transferências na Europa. Thiago Mendes tem contrato com o Lyon até junho de 2023 e esta seria a última janela em que o clube poderia fazer algum dinheiro com o jogador.

O volante deixou claro internamente que deseja jogar no Flamengo e se esforçou muito para que uma negociação saísse. No entanto, os valores exigidos pelos franceses não foram aceitos pelo time carioca. A diretoria não desistiu do jogador, mas a chegada nele nas próximas semanas é tratada como muito improvável. No ataque, o principal alvo era Everton Cebolinha, que decidiu ficar no Benfica. O clube português, inclusive, fez de tudo para dificultar qualquer negociação, uma vez que o brasileiro começou a fazer bons jogos e foi um investimento muito alto.

Sem Cebolinha, os empresários que trabalham com o jogador do definida ofereceram o uruguaio Diego Rossi, que agrada ao departamento de futebol. Ele pertecendo ao Los Angeles FC, mas está emprestado ao Fenerbahçe, que tem a opção de compra no final da temporada europeia.

Não houve qualquer proposta do Flamengo na mesa do Los Angeles, mas o clube carioca acompanha a situação do atleta e avalia a possibilidade de tentar a contratação do jogador na próxima janela de transferências. Diego Rossi tem 24 anos e pode atuar pelo lado esquerdo do ataque ou como centroavante.