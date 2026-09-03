Um novo veterano anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção de seu país, poucos dias depois de vários grandes astros tomarem a mesma decisão.

Nos últimos dias, mais de um grande astro anunciou a aposentadoria internacional, com destaque para o argentino Lionel Messi, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e o alemão Antonio Rüdiger.

Nesta quinta-feira, o bósnio Edin Dzeko anunciou que a partida da Liga das Nações da Europa contra a Suécia, no próximo dia 2 de outubro, será a última dele com a seleção da Bósnia e Herzegovina.

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Com isso, o atacante de 40 anos encerra uma trajetória que se estendeu por quase duas décadas com a seleção de seu país, à qual se juntou em 2007.

Dzeko, capitão da seleção e figura central na história da equipe, é dono de 151 partidas internacionais e 73 gols, o que o torna o maior artilheiro histórico da seleção de seu país.

Ele também participou recentemente da Copa do Mundo neste verão, onde liderou a equipe até sua eliminação diante dos Estados Unidos nas oitavas de final.

Com seis gols marcados durante as eliminatórias, teve papel decisivo na classificação da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

Sua última partida internacional será em casa, contra a Suécia, antes que seus companheiros deem continuidade à campanha enfrentando a Polônia três dias depois.

Em uma longa mensagem publicada nas redes sociais, Dzeko explicou que sempre imaginou este momento sem perceber o quanto seria difícil vivê-lo.

E escreveu: "Às vezes me pegava me perguntando quando este momento chegaria... mas nunca imaginei o tamanho da emoção que sentiria ao escrever estas palavras".

E continuou: "No dia 2 de outubro, diante da Suécia, disputarei minha próxima e última partida com nossa seleção nacional. Nada na minha carreira esportiva se compara ao sentimento de orgulho e honra que eu sentia cada vez que vestia esta camisa. Absolutamente nada".

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E prosseguiu Dzeko: "Foi o sonho da minha infância, um sonho que carreguei comigo em cada uma das 151 ocasiões em que tive a honra de representar meu país dentro de campo. Sempre me orgulhei de cumprir esse dever, exatamente como na primeira vez".

E acrescentou: "Passaram-se 20 anos desde aquela partida contra a Turquia. Muitas coisas mudaram, e eu também mudei, mas meu amor por esta camisa nunca mudou. Agora sinto que chegou a hora de me afastar. Se continuei até os 40 anos com a seleção nacional, foi porque realmente dei tudo o que tinha. Em cada vez... dei tudo. Jogar pelo meu país foi a mais preciosa oportunidade emocional que o futebol me concedeu".

E o astro bósnio ainda disse: "E a classificação para a Copa do Mundo pela primeira vez em nossa história, em 2014, continua sendo um dos momentos mais felizes da minha vida como jogador de futebol. Os sentimentos que me tomaram na noite do gol contra o País de Gales, e depois contra a Itália em março, permanecerão vivos no meu coração para sempre. Ver meu povo comemorando nas ruas de nossas cidades foi outro presente incrível que o esporte me deu".

E emendou: "Haverá tempo para agradecer a todos que estiveram ao meu lado e me apoiaram ao longo desta jornada maravilhosa. Por ora, desejo apenas que vocês estejam presentes naquela noite diante da Suécia, para que possamos compartilhar um último momento emocionante juntos... porque cada um desses momentos é inesquecível, e foi algo que vivemos e escrevemos juntos".

E Dzeko concluiu: "E é assim que quero viver minha última noite representando meu país: com a presença de todos vocês ao meu lado, e vestindo a camisa que amei desde quando era criança - e a camisa que continuarei a amar pelo resto da minha vida".







