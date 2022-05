Depois de Mbappé, disputa Real x PSG tem novo nome: Aurélien Tchouaméni

O Real tenta a contratação Aurélien Tchouaméni. Como se soube estes dias na imprensa francesa, o clube merengue acelerou as negociações com o futebolista e com o Mônaco para tentar incorporar a joia francesa. No entanto, fontes da referida negociação asseguram à GOAL que ainda não há acordo entre todas as partes. O PSG é o culpado por isso, que interferiu para tentar arrebatar o jogador, abrindo mais uma batalha entre parisienses e madridistas.

O Madrid tem observado Tchouaméni durante todo o ano e em contato com ele e sua comitiva, trabalhando na contratação. Nesta tarefa, o clube espanhol contou com Luis Campos durante grande parte da temporada. O português tem trabalhado com o Real nos últimos anos ajudando nesse tipo de situação e, justamente, tem muita influência no Mônaco, onde atuou como diretor esportivo entre 2013 e 2016. Esse interesse surtiu tanto efeito que o meio-campista de 23 anos colocou o Real Madrid como uma prioridade à frente de outros pretendentes que querem tê-lo.

Após novela Mbappé, mais uma disputa entre Real e PSG

Um dos primeiros interessados na contratação de Tchouaméni para o Real Madrid foi Mbappé. Em suas conversas com os diretores brancos quando sua contratação foi confirmada, ele comentou sobre a possibilidade de incorporar seu compatriota. Desta forma, tudo parecia destinado a ambos terminarem juntos no Santiago Bernabéu. No entanto, tudo mudou nos últimos dias.

Assim que a renovação de Kylian foi anunciada, o Real tentou acelerar a contratação de Tchouaméni, ciente de que PSG e Liverpool estavam atrás. Ele não podia se dar ao luxo de perder outra jóia no mercado. Os 'vermelhos' saíram da corrida e há alguns dias vem vazando que não vão lutar por ele. Principalmente porque foi um dos primeiros pedidos de Mbappé como novo líder do projeto e Al-Khelaïfi quer agradar sua estrela. Também está envolvido Luis Campos, que curiosamente ajudou o Real Madrid a aproximar Tchouaméni e, agora que vai ser o diretor desportivo do PSG, está tentando mudar de ideia.

Do lado espanhol, não há informações sobre isso. Eles querem se concentrar na final da Liga dos Campeões no próximo sábado. Se um acordo for alcançado, ele será anunciado após a final, que está sendo disputada justamente em Paris. Enquanto isso, o PSG bombardeia a negociação com base em talão de cheques e com a ajuda de dois artilheiros como Mbappé e Luis Campos. Depois de Kylian, uma nova batalha entre as duas equipes. E parece que não será a última...