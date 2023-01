Depois de impasse, Flamengo fecha a venda de João Gomes ao Wolverhampton

Volante tinha o desejo de disputar a Premier League

Depois de quase duas semanas de impasse, o Flamengo acertou a venda de João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra. O rubro-negro chegou a receber uma oferta do Lyon, da França, mas a vontade do jogador em disputar a Premier League prevaleceu.

O Flamengo já tinha tudo encaminhado com o Wolverhampton, mas recebeu uma oferta do Lyon de 2 milhões de euros a mais. Pelos valores e pela amizade de John Textor, dono do clube francês, com Rodolfo Landim, o presidente do rubro-negro freou a negociação com o clube inglês e decidiu fazer negócio com os franceses.

João Gomes, no entanto, deixou claro desde o início que gostaria de cumprir a palavra e vestir a camisa do Wolverhampton. Nem mesmo Textor foi capaz de convencer o volante. O também dono da SAF do Botafogo foi pessoalmente ao Ninho do Urubu apresentar o projeto ao jogador, que recusou o convite.

Com o planejamento de ir ao mercado apenas caso confirmasse a venda de João Gomes, o Flamengo decidiu seguir as tratativas com os Wolves e acertou a transferência de João Gomes por 18 milhões de euros. O volante vai assinar um contrato de cinco temporadas.

João, que estava apreensivo com o rumo das negociações, comemorou o acerto em uma de suas redes sociais. Ele estava treinando normalmente com o grupo desde sexta-feira passada.