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FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Depois de Diang... o Valencia busca uma nova contratação do Al Ahly

Mercado da bola
M. Shobeir
Valencia
Al Ahly
A. Dieng
Egito
Espanha
Mali

Será que o clube espanhol conseguirá fechar o negócio neste verão?

O Valencia está pensando em fechar uma nova contratação com o Al Ahly do Egito, a fim de reforçar seu elenco durante a próxima janela de transferências de verão.

Várias reportagens da imprensa indicaram que o malinês Aliou Diang, meio-campista do Al Ahly, assinou contrato para se transferir para o Valencia, em uma transação sem custos.

No entanto, segundo o jornal espanhol “Estadio Deportivo”, a posição de goleiro do Valencia precisa de reforços para a próxima temporada.

E acrescentou, citando a rede de canais “On Time Sports”, que o goleiro do Al Ahly, Mostafa Shobir, está na mira do clube espanhol.

O jornal indicou que Antonio Siveira, goleiro do Deportivo Alavés, e Aaron Escandell, goleiro do Real Oviedo, estão entre os principais nomes que o Valencia está considerando.

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Essas notícias surgem após o brilhante desempenho de Mustafa Shubair na defesa da seleção egípcia contra a Espanha, no amistoso disputado ontem, terça-feira, que terminou empatado em 0 a 0.

Leia também: Shobir: “Empatamos com a Espanha à maneira do Matador”

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