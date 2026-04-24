Depois de Dennis te Kloese, outro nome conhecido pode deixar o Feyenoord

O Feyenoord não descarta a possibilidade de que o assistente técnico René Hake, apesar de seu contrato em vigor, esteja vivendo seus últimos meses no De Kuip. É o que escreve o observador do clube Mikos Gouka nesta sexta-feira no Algemeen Dagblad.

Na quinta-feira, o jornal matutino deu a notícia em primeira mão de que Te Kloese deixará o Feyenoord após esta temporada. Em uma análise detalhada, Gouka aborda a situação que se formou no sul de Roterdã.

O Feyenoord não está apenas em busca de soluções no âmbito administrativo, mas a organização também está se desintegrando em todos os níveis. Pascal Bosschaart, técnico da equipe juvenil principal, também está se despedindo.

“Além disso, no Kuip não descartam que René Hake, braço direito de Robin van Persie, venha a assumir novamente o cargo de técnico principal em algum lugar”, afirma Gouka.

Hake foi contratado no ano passado como assistente técnico quando Van Persie foi nomeado. Anteriormente, o técnico natural de Drenthe foi treinador principal do FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht e Go Ahead Eagles.

Na temporada passada, Hake esteve por um curto período sob contrato com o Manchester United, onde auxiliava Erik ten Hag. Após a demissão de seu estimado amigo do futebol, ele também encerrou rapidamente sua passagem por Old Trafford.

Sabe-se que Hake é bem visto por vários clubes da VriendenLoterij Eredivisie. Sobre sua relação pessoal com Van Persie, surgiram várias notícias preocupantes nesta temporada.