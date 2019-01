Depay quer trocar o Lyon por Real Madrid ou Barcelona

Holandês é uma das principais figuras do Lyon, rival do Barça nas oitavas de final da Champions League

Memphis Depay quer jogar no Barcelona ou no Real Madrid, segundo afirmou nas últimas horas o atacante do Lyon.

"O Lyon é um grande clube, mas não é um dos cinco melhores da Europa. Quero ir a um clube como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique", afirmou o jogador holandês em entrevista à revista Helden.

Vale ressaltar que Depay, que jogou no Manchester United, é uma das principais peças do Lyon, rival do Barcelona nas oitavas de final da Champions League.

O jogador de 24 anos somar seis gols e 12 assistências nos 28 jogos que disputou na atual temporada.