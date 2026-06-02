Denzel Dumfries está de repente perto da transferência dos sonhos para o Real Madrid

Denzel Dumfries troca definitivamente o Inter pelo Real Madrid, segundo garantiu o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano nesta terça-feira via X. O gigante espanhol está fazendo uso da cláusula de rescisão de 20 milhões de euros prevista no contrato de Dumfries com o clube de Milão, válido até meados de 2028.

Segundo Romano, o Inter e o Real Madrid chegaram a um acordo sobre a transferência do lateral-direito neste verão. Agora cabe a Dumfries, de 30 anos, chegar a um acordo pessoal com o clube onde José Mourinho será seu técnico.

O AS já havia noticiado que Mourinho deu o aval para a chegada de Dumfries. Com isso, a transferência milionária do jogador da seleção holandesa ganhou força.

O Real Madrid já está há algum tempo à procura de um sucessor para Dani Carvajal, que se despede do clube após 22 anos. Dumfries rapidamente se tornou um dos principais candidatos.

Pedro Porro também foi mencionado, mas o lateral-direito do Tottenham Hotspur seria consideravelmente mais caro. Dumfries já estava há algum tempo na mira do Real Madrid e agora está a caminho de Madri.

Mourinho estaria encantado com a evolução que Dumfries teve nos últimos anos, especialmente na defesa na Série A. Além disso, no Real Madrid, fala-se positivamente do caráter profissional do jogador da seleção holandesa e de sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo. Isso o tornaria atraente para um papel imediato no time.

No Real Madrid, Dumfries vai disputar a vaga com Trent Alexander-Arnold, que chegou no ano passado vindo do Liverpool. O inglês, aliás, também pode atuar no meio-campo, como já aconteceu na seleção nacional. Thomas Tuchel, no entanto, não o levará para a Copa do Mundo.

A notícia surge um dia antes do amistoso da seleção holandesa contra a Argélia, no De Kuip. Dumfries não estará em Roterdã devido a uma suspensão e será substituído por Mats Wieffer.