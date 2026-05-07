Dennis te Kloese será apresentado em breve como o novo diretor esportivo do CF Monterrey, segundo a ESPN. O dirigente de 51 anos deixará o Feyenoord ao final desta temporada, clube no qual atuou por 4 anos e meio.

Em 23 de abril, Te Kloese anunciou sua saída do Feyenoord. O diretor-geral, que também era o responsável final pela política técnica do clube, decidiu buscar um novo desafio.

Te Kloese encontrou esse desafio no Monterrey. Ele será o sucessor de José Antonio ‘Tato’ Noriega e trabalhará em estreita colaboração com o recém-nomeado diretor técnico Walter Erviti.

“Embora a apresentação oficial ainda esteja por vir, Te Kloese já está totalmente envolvido nos bastidores na direção esportiva do Rayados. O dirigente mantém contato intenso com Sebastián Luri, assessor do conselho de administração, e com o diretor técnico Erviti para definir os planos para a próxima temporada”, informa a ESPN.

Te Kloese deve nomear imediatamente um novo treinador principal no Monterrey. Os nomes de Antonio Mohamed e Matías Almeyda são citados com destaque no México.

O Feyenoord enfrenta uma tarefa gigantesca. Com a saída de Te Kloese, o clube de Roterdã precisa buscar um candidato adequado tanto para o cargo de diretor geral quanto para o de diretor técnico.

Robert Eenhoorn é o principal candidato para suceder Te Kloese como diretor geral. O Feyenoord parece estar apostando na chegada de Dévy Rigaux (Club Brugge) como diretor técnico.