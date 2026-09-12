Dennis e Jhon van Beukering não são mais os treinadores do GVVV. A diretoria do clube amador da Terceira Divisão tornou isso público após investigar os acontecimentos de sábado em torno da partida fora de casa contra o IJsselmeervogels.

Jhon van Beukering é acusado de agressão grave no intervalo do confronto de alto nível do futebol amador entre IJsselmeervogels e GVVV. O ex-jogador de, entre outros, Feyenoord e NEC teria dado um soco no rosto do jogador do IJsselmeervogels, Quiermo Dumay.

No sábado à tarde, a situação saiu completamente do controle no Sportpark De Westmaat. Com o placar em 0 a 2, as duas equipes foram para o vestiário, mas foi ali que deu errado. Segundo a RTV Utrecht, Dumay levou um soco no rosto ao entrar no túnel dos jogadores.

Com isso, ele sofreu danos consideráveis. Nas fotos, é possível ver que o rosto de Dumay está ensanguentado e que ele perdeu alguns dentes. Agora, veio à tona que Van Beukering seria o autor. No GVVV, ele é o auxiliar técnico de seu irmão Dennis van Beukering.

O GVVV já divulgou um comunicado. ''O G.V.V.V. está profundamente chocado com os acontecimentos ocorridos na tarde de sábado durante o intervalo da partida contra o IJsselmeervogels. A violência não se encaixa de forma alguma em nossa associação nem nos valores que o G.V.V.V. representa. Nos distanciamos explicitamente de qualquer forma de violência física, tanto dentro quanto fora do campo de futebol'', diz o texto publicado no site.

''A diretoria tomou providências imediatamente após o fim da partida e iniciou uma investigação cuidadosa sobre os acontecimentos e o papel dos envolvidos. Com base nas informações disponíveis neste momento, a diretoria decidiu que nosso treinador principal, Dennis van Beukering, e o auxiliar técnico, Jhon van Beukering, deixarão de exercer suas funções no G.V.V.V. com efeito imediato. Além disso, a diretoria concluiu que não há base suficiente para dar continuidade à colaboração com eles'', deixando claro que os treinadores terão de deixar o clube amador.

''A formalização e o encerramento contratual disso serão tratados com cuidado e diretamente com os envolvidos. No interesse da investigação, das pessoas envolvidas e de eventuais procedimentos, o G.V.V.V. não fará mais comentários sobre isso neste momento'', afirmou a diretoria do clube, que presta total cooperação à polícia, à Federação Holandesa e a outras autoridades competentes.

Jhon van Beukering deu uma declaração na noite de sábado por meio dos Stories do Instagram, na qual afirma que o IJsselmeervogels também tem parcela de responsabilidade na briga nos corredores internos. Ele também enfatiza que Dumay teria dado um soco em Dennis van Beukering e que eles vão registrar ocorrência.