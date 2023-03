Democrata-GV x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Clássico acontece neste sábado (25), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Democrata-GV e Atlético-MG se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 16h30 (de Brasília), no Mamudão, pela abertura da oitava do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Embalado com a classificação para a terceira fase da pré-Libertadores após a vitória sobre o Carabobo por 3 a 1, o Atlético-MG volta as atenções para o Campeonato Mineiro. Líder do Grupo A, com 17 pontos, o Galo soma cinco vitórias e dois empates nos sete jogos disputados.

Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet planeja poupar os titulares já visando o confronto contra o Millonarios, valendo vaga para a fase de grupos da Libertadores 2023. O primeiro jogo será disputado na Colômbia, na próxima quarta-feira (8). Vale lembrar que o Galo já está classificado às semifinais do Mineiro.

"Seguramente vamos fazer muitas trocas no fim de semana. Seguimos trabalhando o grupo e para que todos se sintam da melhor maneira. Obviamente que vamos jogar com outros jogadores. Precisamos manejar melhorar os tempos, essa ansiedade. Erro de passe, bola perdida é também ansiedade", disse Coudet.

Do outro lado, o Democrata-GV aparece na terceira posição do Grupo C, com 10 pontos, e vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos. Para avançar à semi, a Pantera precisa vencer para manter viva a chance de se classificar.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG registra uma ampla vantagem. Foram 44 vitórias do Galo, contra apenas quatro do Democrata-GV, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Mineiro de 2022, o Atlético venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson (Matheus Mendes); Mariano, Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Igor Gomes, Nathan (Zaracho) e Hyoran; Pavón (Ademir) e Vargas (Sasha).

Democrata-GV: Glaycon; Douglas, Gabriel Marques, Mendonça, Rony e Léo Carioca; Gabriel Vieira, Matheuzinho e Nael; Luiz Fernando e Brandão.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Democrata-GV

Não há desfalques confirmados.

Quando é?