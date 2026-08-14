O turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, tranquilizou a torcida do clube após a vitória sobre o Al-Diriyah na primeira rodada da Roshn League, ressaltando que a equipe precisa de algum tempo para se adaptar ao novo treinador antes de atingir seu melhor nível.

O alemão Matthias Jaissle havia deixado o Al-Ahli poucos dias antes, rumo ao comando técnico do Newcastle United, o que levou o clube a contratar o holandês Mariano Bosic.

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Demiral afirmou, em declarações à rede saudita "Thmanyah": "Não se preocupem com o Al-Ahli, o que vem por aí é melhor, e esperem por esta equipe", indicando que o grupo atual possui diversos elementos de qualidade capazes de apresentar bom desempenho ao longo da temporada.

O zagueiro turco explicou que a mudança técnica precisa de tempo para que as ideias do treinador apareçam dentro de campo, acrescentando: "Temos diversos elementos de qualidade, e no momento precisamos nos adaptar ao novo treinador".

Demiral falou sobre a dificuldade da partida contra o Al-Diriyah, ressaltando que o Al-Ahli lidou com o confronto da maneira adequada, apesar das circunstâncias que cercaram o início da temporada, e disse: "Fizemos um grande jogo contra o Al-Diriyah; a partida foi difícil, mas lidamos com ela de forma ideal".

Acrescentou que os jogadores do Al-Ahli têm experiência suficiente para lidar com esse tipo de situação, afirmando: "Isto é o futebol, somos jogadores profissionais e temos a capacidade de nos ajudar", em uma mensagem clara à torcida sobre a necessidade de dar tempo suficiente à equipe.

Demiral encerrou suas declarações reafirmando que os jogadores do Al-Ahli continuarão trabalhando para apresentar um melhor desempenho nas próximas partidas, dizendo: "Vamos tentar dar tudo o que temos no que está por vir", diante da ambição do clube de brigar com força pelos títulos da nova temporada.