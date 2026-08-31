Ousmane Dembélé vai renovar em breve seu contrato com o Paris Saint-Germain até meados de 2030. É o que o L'Equipe informou nesta segunda-feira. O atual vínculo do atacante de lado com o vencedor da Liga dos Campeões ainda tem mais duas temporadas de duração.

Dembélé sempre disse que primeiro quer fazer história no PSG, antes que um destino lucrativo fora da Europa se torne uma opção. Ao que tudo indica agora, após duas conquistas seguidas na Liga dos Campeões, ele vincula seu futuro à potência francesa.

Havia diversas propostas de clubes abastados da Saudi Pro League. Dembélé, porém, chegou a um acordo com a diretoria do PSG por um novo contrato até o verão de 2030. O atacante está satisfeito com os termos e deve assinar em breve, como se espera.

Dembélé foi contratado em 2023 por 50 milhões de euros junto ao Barcelona e assinou por cinco temporadas em Paris. Antes, em sua carreira, o ponta defendeu Stade Rennes e Borussia Dortmund.

O atacante de lado ainda foi retirado do elenco na semana passada pelo técnico Luis Enrique. Dembélé ficou no vestiário no intervalo do duelo entre Stade Rennes e PSG (2 a 2) e não ficou nada satisfeito com isso.

Isso porque ele havia encurtado suas férias após a Copa do Mundo para se reapresentar o mais rápido possível ao time de Luis Enrique. O treinador espanhol, no entanto, entendia que seria bom que Dembélé pegasse mais leve por um tempo.

O internacional francês ficou fora da lista de relacionados na sexta-feira para o jogo fora de casa contra o Lille OSC (2 a 2). O atual campeão evitou a derrota no último instante, já que Marquinhos marcou aos 95 minutos.