Dembélé atinge outra meta e agora custa quase R$ 900 milhões ao Barcelona

Francês chegou do Borussia Dortmund em 2017, e só agora chegou a sua centésima partida pelo clube, que ativou mais uma cláusula de seu contrato

Nem mesmo a boa sequência de Ousmane Dembele no Barcelona na atual temporada é capaz de justificar a fortuna investida pela equipe em sua contratação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a participação de apenas 10 minutos na goleada por 5x1 no Alavés, o francês elevou seu custo em mais cinco milhões de euros, graças a (mais) uma cláusula de seu contrato. A cada 25 jogos disputados por Dembele, o time catalão tem que desembolsar o valor adicional (com o total de quatro vezes, ou seja, 100 partidas).

Castigado por lesões, o ponta contratado na temporada de 2017/18 só chegou agora a sua centésima partida pelo time espanhol, o que elevou o seu custo de 105 milhões de euros para 125 milhões de euros. Com outros 10 milhões referentes a uma cláusula referente a participações na Liga dos Campeões, o total chega a 135 milhões de euros (pouco menos de 880 milhões de reais na cotação atual).

Ao mesmo tempo em que demorou mais de três anos para conseguir seus 100 primeiros jogos pelo Barça, Dembele também teve outras 100 partidas perdidas, sejam elas por lesão (83 no total), vezes em que foi reserva sem minutos de jogo (13), duas por conta de suspensão e outras duas em que sequer foi relacionado, apesar de ter condições de jogo.

A boa notícia é que na temporada 20/21, o francês parece ter finalmente “encaixado” o seu jogo com o time, e é uma peça importante do esquema de Ronald Koeman, com 14 partidas consecutivas em campo (o maior recorde de Dembele no Barça até aqui).

Com 12 jogos de invencibilidade na La Liga, o time culé se recupera na competição, mas observa de baixo um Atlético de Madrid muito consistente, que tem oito pontos de vantagem e uma partida a mais. O maior rival, Real Madrid, apesar das oscilações, também está acima, com 49 pontos contra os 46 do Barça (que ainda tem um jogo a menos).