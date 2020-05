Dele Alli é assaltado na própria casa em plena quarentena

O jogador do Tottenham teve ferimentos no rosto, mas passa bem

Isolado em Londres por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, o meia do , Dele Alli teve sua casa invadida por assaltantes na madrugada de terça para quarta-feira, por volta da meia noite, segundo o relatório policial.

"A polícia foi chamada às aproximadamente 0h35 da quarta-feira 13 de maio para relatar um assalto em um endereço residencial de Barnet. Dois homens entraram na propriedade e roubaram itens de joalheria, incluindo relógios, antes de fugir.Não houve prisões; as investigações sobre as circunstâncias continuam", informou um porta-voz da polícia local. Com as imagens do circuito interno da casa do jogador, as autoridades devem começar uma investigação para obter informações sobre os assaltos, já que ninguém foi preso.

Ameaçado por facas, segundo o Daily Mail, o jogador de 24 anos teria entrado em confronto com os assaltantes e acabou por sofrer ferimentos no rosto, mas não precisou ser hospitalizado. De acordo com as informações, outras quatro pessoas estava na casa de Alli: seu irmão, Harry Hickford, suas respectivas namoradas e um amigo, que está em quarentena junto com o meia.

Pelo Twitter, o jogador agradeceu o apoio e disse estar bem: "Obrigado a todos pelas mensagens. Experiência horrível, mas estamos todos bem agora. Obrigado pelo apoio", escreveu.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) May 13, 2020

O incidente aconteceu apenas dois meses depois que o companheiro de time de Alli, Jan Vertonghen passou por algo similar em sua casa no norte de Londres. Na ocasião, o zagueiro estava em Leipzig, junto à equipe dos Spurs para uma partida da Liga dos Campeões, quando quatro homens invadiram sua propriedade, onde estavam sua esposa e os dois filhos do casal. Os assaltantes também portavam facas, mas ninguém ficou ferido.

Tottenham, clube de Alli, não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. O meia tem 16 gols em 44 partidas na temporada, enquanto, antes da paralisação do futebol, os Spurs ocupavam a oitava colocação da Premier League, com 41 pontos, seis atrás do quarto colocado, .