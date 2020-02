Dele Alli entra na mira da FA após piada sobre coronavírus em vídeo

Meia do Tottenham é acusado de conduta imprópria por polêmica com coronavírus

O meia Dele Alli, do , foi acusado pela FA, entidade que controla o futebol na , de conduta imprópria após publicar um polêmico vídeo sobre o coronavírus Covid-19 no Snapchat. No post em questão, o jogador aparecia nas imagens em um aeroporto usando uma máscara, sugerindo que um homem asiático próximo a ele estaria infectado.

A declaração liberada pela FA acusa o jogador de violar as regras E3(1) e E3(2) da entidade, por promover um insulto impróprio e colocar o jogo em descrédito, além de incluir uma referência sobre raça, origem étnica ou nacionalidade. Agora, o jogador terá até o dia cinco de março para apresentar uma resposta oficial em sua defesa.

Após todas as polêmicas criadas pelo vídeo, Dele Alli apagou o post e publicou uma resposta para tentar amenizar o caso.

“Eu só quero me desculpar pelo meu comportamento no vídeo postado no Snapchat ontem. Isso não foi divertido, o que percebi imediatamente e apaguei o vídeo”, disse o meia de 23 anos através de suas redes sociais após a polêmica criada. “Isso é algo que não deveria ser piada. Estou mandando todo meu amor e minhas preces para todos na ”.

Cabe destacar que no início desta temporada, Bernardo Silva, do , foi banido de uma partida e multado em 50 mil libras pela FA por um tweet racista sobre seu companheiro de equipe, Benjamin Mendy.