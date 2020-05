Dele Alli, do Tottenham, participa do maior evento beneficente de e-sports de todos os tempos

O torneio global já destinou mais de US$ 6,5 milhões a várias instituições de caridade, e conta com a participação do jogador

O maior torneio de e-sports do mundo, Gamers Without Borders (GWB), teve um grande destaque da Premier League na semana passada, quando o jogador do , Dele Alli, lançou o Fortnite como parte de uma campanha global que vai doar incríveis US$ 10 milhões (R$ 52,5 milhões) para instituições de caridade na luta contra a propagação do coronavírus.

O inglês é um jogador entusiasmado, que transmite regularmente suas aventuras virtuais no Twitch, e se uniu ao seu companheiro de equipe do Spurs, Kyle Walker-Peters - que atualmente está emprestado ao - para a iniciativa sem precedentes de e-sports, que viu a os dois se prepararem para enfrentar 49 das melhores duplas do mundo na Fortnite.

Os vencedores do torneio de Fortnite, dois adolescentes da , doaram US$ 300 mil para a UNICEF, e você pode ver os destaques aqui.

Mais times

"Orgulhoso de participar do torneio Gamers Without Borders", disse Alli no Twitter quando sua participação foi confirmada, antes de expressar apenas um pouco de apreensão com a perspectiva de enfrentar os profissionais do Fortnite.

"Eu me sinto muito mais nervoso jogando nisto do que em estádios! Acho que porque estou mais acostumado, pois obviamente cresci jogando futebol. É muito difícil. Eles são muito bons, mas eu estou tentando".

Mais de US$ 6,5 milhões (R$ 34,1 milhões) já foram ganhos pelos gamers, com a UNICEF, o Corpo Médico (IMC), a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a GAVI, a Aliança de Vacinas para o Centro de Ajuda Humanitária e Socorro ao Rei do Salomão (KSRelief), a Ajuda Direta e o Conselho Norueguês para Refugiados, todos beneficiados graças aos esforços de seus patronos do esporte.

O torneio GWB, organizado pela Federação Saudita de Esportes Eletrônicos e Intelectuais (SAFEIS), teve início em 24 de abril e vai até 7 de junho, com 120.000 jogadores de 72 países diferentes já unidos online durante as quatro semanas em que a GWB pretende unir jogadores de todo o mundo em resposta à Covid-19.

Assim como Alli na , entusiastas do jogo e profissionais da Somália, , , Afeganistão, Alemanha e muito mais já participaram.

O prémio em dinheiro ganho no torneio é doado a várias instituições de caridade diferentes que estão na linha da frente da batalha contra a Covid-19 em todo o mundo. Além disso, qualquer receita arrecadada pelo torneio através do patrocínio também será distribuída a essas mesmas organizações de caridade.

Enquanto as estrelas dos Spurs jogaram o popular jogo Fortnite, o torneio também vê os jogadores mostrarem suas habilidades em Call of Duty, Dota 2, Rainbow Six: Siege e mais, com showsdowns sendo transmitidos ao vivo nos vários canais de mídia social da GWB, incluindo Twitch, YouTube, Facebook e Huya.

O torneio já atraiu mais de 42 milhões de visualizações até agora e os feeds estão disponíveis em sete idiomas diferentes.

Além de assistir ao torneio online, qualquer pessoa interessada em ajudar diretamente também pode fazer doações através do site Gamers Without Borders e, se você estiver procurando melhorar em um jogo em particular, há também uma oportunidade de aprimorar ainda mais suas habilidades com uma série de sessões de treinamento, webinars e competições gratuitas.

Alli e Walker-Peters não são os únicos futebolistas de alto nível que amam um jogo de Fortnite durante seu tempo fora dos treinos e partidas, com jogadores como Antoine Griezmann, Mesut Ozil e Zlatan Ibrahimovic também se divertindo com jogo.

O armador do Spurs também jogou com seu companheiro Harry Kane, a estrela do Kevin De Bruyne e o zagueiro do Harry Maguire, enquanto a seleção inglesa teria sido fisgada durante a de 2018 na .

Para mais informações sobre o torneio esportivo Gamers Without Borders, que vai até 7 de junho, visite: www.gamerswithoutborders.com