Defensa y Justicia x Emelec ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Equipes buscam a classificação nesta terça-feira (8), a partir das 21h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

O Emelec visita o Defensa y Justicia nesta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu a ida por 2 a 1, o time argentino tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Rodrigo Bitar e comentários de Léo Fontes ( veja a programação completa aqui ).

O Defensa y Justicia conquistou a classificação para as oitavas de final na Sul-Americana após ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo F, com 15 pontos, cinco a mais que o América-MG, segundo colocado. Foram cinco vitórias e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 83% na fase de grupos.

Do outro lado, o Emelec garantiu a sua vaga no mata-mata da Sul-Americana após eliminar o Sporting Cristal por 1 a 0 nos playoffs. Anteriormente, ficou na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, dois a menos que o líder Guaraní.

Mais artigos abaixo

Quem avançar nesta terça-feira aguarda o vencedor do duelo entre Guaraní x Botafogo, que será disputado nesta quarta, 9 de agosto. O Alvinegro venceu a ida por 2 a 1 e joga por um empate para confirmar a classificação para as quartas de final.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Bologna; Sant'Anna, Malatini, Cardona, Soto; Tripichio, Lopez, Barbona; Alanis, Fernandez, Togni.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leon, Leguizamon; Carabali; Villalba, Agron, Garcia, Cevallos, Sosa; Angulo.

Desfalques

Defensa y Justicia

Nazareno Colombo, lesionado, segue fora.

Emelec

Joel Quintero e Jefferson Vernaza desfalcam a equipe.

Quando é?