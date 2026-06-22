Dedicação de Jan Paul van Hecke é questionada: “Você está mesmo se dedicando à Seleção Holandesa?”

O vídeo que Jan Paul van Hecke gravou para o Tottenham Hotspur após concretizar sua transferência não caiu bem com o jornalista da NOS, Rida Deraoui.
Van Hecke foi oficialmente contratado pelo Tottenham na semana passada, vindo do Brighton & Hove Albion, por 60 milhões de euros. Um momento bastante curioso, na opinião de Deraoui. O conteúdo que o zagueiro produziu em seguida para seu novo clube também não lhe agradou.
“Jan Paul van Hecke foi transferido para o Tottenham. Ele então tira uma foto e grava um vídeo para o Tottenham, vestindo a camisa do clube”, começa ele.
“Aí eu fico pensando: você está focado nessa Copa do Mundo? Ou já está pensando no seu próximo passo? Com o Tottenham. Gravar vídeos, criar conteúdo…”, continua Deraoui.
O comediante Jawad es Soufi discorda totalmente do jornalista da NOS. “Que exagero, cara”, ele começa, sarcástico. “Mas é legal, né? Eles fazerem isso.”
Apesar da reação de Es Soufi, Deraoui mantém sua posição: “Você está treinando com a seleção holandesa e, ao mesmo tempo, grava vídeos para o Tottenham…”
Aliás, Van Hecke não é o único a fechar uma transferência durante a Copa do Mundo. Ismael Saibari mudou-se recentemente do PSV para o Bayern de Munique e passou por exames médicos no clube alemão durante a pré-temporada nos Estados Unidos.