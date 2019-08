Decisivo em vitória do Grêmio, Jean Pyerre quase foi para o Athletico

O meia-atacante esteve sob o comando de Tiago Nunes na base gremista, e já esteve perto do adversário vencido nesta quarta-feira (14)

Jean Pyerre foi um dos grandes destaques na vitória por 2 a 0 do sobre o -PR, que dá uma enorme vantagem para o Tricolor avançar rumo à decisão da Copa do . O meia-atacante, que tomou para si a posição que era de Luan ao longo desta temporada, fez o segundo gol do Tricolor no duelo de ida das semifinais.

E se havia alguém pelo lado da equipe paranaense que deveria imaginar o impacto que o jovem de 21 anos poderia causar, era o técnico Tiago Nunes. O comandante do Athletico, afinal de contas, trabalhou com Jean Pyerre no time sub-15 do Grêmio, entre 2013 e 2014, época em que o meia-atacante já aparecia como joia da equipe gaúcha.

A admiração pelo futebol de Jean Pyerre era tanta, que no início de 2018 Tiago Nunes tentou levar o jogador para o time de aspirantes do Athletico. O negócio, entretanto, não deu certo. Antes de entrar em pauta na equipe paranaense, Jean Pyerre também esteve perto de ser emprestado para o , como contrapartida à chegada do atacante André. Quis o destino que não fosse preciso. E como a vida dá voltas, foi de André o primeiro gol da noite.

Jean Pyerre deixou o gramado como jogador mais influente sob a ótima ofensiva – arriscou quatro finalizações, sendo duas na mira do gol, estufou as redes em cobrança de falta, na qual contou com falha da barreira adversária, e ainda foi quem mais criou oportunidades para seus companheiros [4, segundo a Opta Sports].

Grêmio e Athletico voltam a se enfrentar em 4 de setembro, com o Tricolor podendo ser derrotado até por um gol de diferença que seguirá para a decisão da .