Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE
GOAL

Traduzido por

Decisão surpreendente de Vissing sobre a batalha do norte catariano

J. Wissing
Al-Shamal x Al-Ittihad
Al-Shamal
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia
Alemanha
Catar
Arábia Saudita

O treinador alemão toma uma decisão surpreendente

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou uma nova decisão tomada pelo clube do Al-Ittihad para aliviar o desgaste das viagens de seus jogadores, diante da pressão de jogos que a equipe enfrenta nos próximos dias, coincidindo com o início de sua campanha continental.

Segundo o jornal, a diretoria do Al-Ittihad decidiu que a delegação da equipe não retornará a Jidá após o confronto com o Al-Faisaly, seguindo diretamente de Riade para a capital catariana, Doha, em uma medida que visa reduzir as horas de deslocamento e proporcionar aos jogadores o maior descanso possível em um período que não ultrapassa 72 horas.

Leia também: Análise: como Fiseng reorganizou as cartas do Al-Ittihad em 60 dias?

Leia também: Cristiano Ronaldo desafia as leis da física: 42 anos e não para de destruir seus críticos!
O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Faisaly no estádio deste último, em Al-Majmaah, na noite de sexta-feira, pelo Campeonato Saudita, antes de visitar o Al-Shamal do Catar na próxima segunda-feira, na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O "Asharq Al-Awsat" esclareceu que a delegação do Al-Ittihad deixará Jidá rumo a Riade na quinta-feira, antes de seguir de ônibus para Al-Majmaah para disputar a partida, e depois retornar a Riade ao apito final, de onde seguirá diretamente para Doha sem voltar novamente a Jidá.

Liga dos Campeões da Ásia
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Este planejamento surge diante do desejo das comissões administrativa e técnica de reduzir o cansaço das viagens para os jogadores, especialmente porque a equipe terá de se deslocar entre três cidades — Riade, Al-Majmaah e Doha — em um período de tempo extremamente curto, o que pode aumentar os índices de fadiga física.

O Al-Ittihad espera que essa medida ajude a equipe a chegar a Doha na melhor condição física possível, antes de disputar seus primeiros jogos na nova edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, quando enfrentar o Al-Shamal do Catar na segunda-feira, no início da jornada do Decano na competição continental.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google