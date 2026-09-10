O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou uma nova decisão tomada pelo clube do Al-Ittihad para aliviar o desgaste das viagens de seus jogadores, diante da pressão de jogos que a equipe enfrenta nos próximos dias, coincidindo com o início de sua campanha continental.

Segundo o jornal, a diretoria do Al-Ittihad decidiu que a delegação da equipe não retornará a Jidá após o confronto com o Al-Faisaly, seguindo diretamente de Riade para a capital catariana, Doha, em uma medida que visa reduzir as horas de deslocamento e proporcionar aos jogadores o maior descanso possível em um período que não ultrapassa 72 horas.

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O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Faisaly no estádio deste último, em Al-Majmaah, na noite de sexta-feira, pelo Campeonato Saudita, antes de visitar o Al-Shamal do Catar na próxima segunda-feira, na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O "Asharq Al-Awsat" esclareceu que a delegação do Al-Ittihad deixará Jidá rumo a Riade na quinta-feira, antes de seguir de ônibus para Al-Majmaah para disputar a partida, e depois retornar a Riade ao apito final, de onde seguirá diretamente para Doha sem voltar novamente a Jidá.

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Este planejamento surge diante do desejo das comissões administrativa e técnica de reduzir o cansaço das viagens para os jogadores, especialmente porque a equipe terá de se deslocar entre três cidades — Riade, Al-Majmaah e Doha — em um período de tempo extremamente curto, o que pode aumentar os índices de fadiga física.

O Al-Ittihad espera que essa medida ajude a equipe a chegar a Doha na melhor condição física possível, antes de disputar seus primeiros jogos na nova edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, quando enfrentar o Al-Shamal do Catar na segunda-feira, no início da jornada do Decano na competição continental.