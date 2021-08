Decisão que libera torcedores do Flamengo no estádio gera reações de rivais e CBF

Além do Rubro-Negro, o Atlético-MG também entrou com pedido para voltar a contar com torcedores dentro dos estádios

Sabe aquela sensação de uma novela? Pois bem. Horas depois de o STJD ter aceitado pedido do Flamengo e concedido liminar liberando a presença de público nos jogos do clube carioca, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol se manifestou dizendo que vai recorrer da decisão. Outro clube que foi ao STJD na tentativa de voltar a contar com torcida presente nos jogos foi o Atlético-MG.

A posição da CBF, explicitada em matéria publicada pelo GE, também foi reverberada pelo Palmeiras. Através de suas redes sociais, o clube alviverde disse discordar “integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de seus torcedores. A decisão atenta contra a integridade da competição, sua credibilidade e isonomia”.

O Palmeiras seguiu em seu comunicado: “A propósito, é de conhecimento público que os clubes da Série A, conjuntamente, em reunião do conselho técnico, decidiram que a retomada do público nos estádios somente aconteceria após definição de seu colegiado e essa decisão deve ser respeitada”.

O entendimento alviverde foi muito de encontro com a posição da CBF, que disse o seguinte sobre o tema:

A respeito da liberação de público autorizada, em caráter liminar, pelo STJD do Futebol nas partidas de mando do Clube de Regatas do Flamengo no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, a CBF esclarece que:

1. O pedido do C.R. Flamengo e a decisão proferida contrariam deliberação tomada pelos Clubes em reunião do Conselho Técnico da Série A, ocorrida em 24 de março de 2021 que, dentre outras questões, vedou a presença de público nos estádios até nova apreciação do assunto pelos Clubes. Tal vedação é objeto de Diretriz Técnica que integra expressamente o Regulamento Especifico da Competição.

2. Resolveram os Clubes, também, que nova apreciação da matéria somente ocorreria com a melhora dos índices epidemiológicos nas cidades-sede dos clubes participantes e desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais, em quantidade que garantisse a manutenção do equilíbrio técnico da competição.

3. Desde a temporada 2020, a Comissão Médica Especial da CBF implementou e vem aperfeiçoando continuamente seu protocolo sanitário para garantir a segurança de todos os envolvidos nas partidas de futebol.

4. A partir da melhora dos índices da pandemia e da liberação de várias atividades nos municípios, referida Comissão desenvolveu protocolo específico para o retorno do público aos estádios, com projeto piloto a ser implantado a partir das quartas de final da Copa do Brasil, conforme amplamente divulgado pela imprensa, sempre zelando e priorizando a proteção à saúde da população. Qualquer partida realizada com público em desconformidade com tal planejamento inspira grande preocupação.

5. A CBF apresentará os esclarecimentos necessários ao STJD do Futebol e confia que o Pleno do Tribunal garantirá a manutenção do equilíbrio técnico da competição e a segurança dos torcedores.

Vale destacar que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro após 14 rodadas, mas é seguido de perto pelo Atlético-MG. O Flamengo, apesar dos jogos a menos, também vai mostrando que continua como principal força do futebol brasileiro em busca da terceira conquista consecutiva na Série A.