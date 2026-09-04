Decisão oficial do Paris Saint-Germain sobre o futuro de Enrique

O Paris Saint-Germain anunciou, de forma surpreendente, a renovação dos contratos de seu técnico Luis Enrique e de cinco de seus jogadores — Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho e Fabián Ruiz — pouco antes do confronto com o Monaco pelo Campeonato Francês.

O novo contrato do treinador espanhol com o clube parisiense vai até junho de 2030.





O Paris Saint-Germain aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem de apoio e união ao grupo, após o mau início de temporada na França, que teve como marcas a derrota na Supercopa e os empates nas duas primeiras partidas do Campeonato Francês.

Ainda assim, como já se viu nas últimas temporadas, o time parisiense começa a mostrar seu melhor nível a partir de janeiro e fevereiro.



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