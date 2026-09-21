Decisão estranha? De Zerbi gera polêmica antes do confronto com o Manchester United

Enquanto o Tottenham enfrenta um início de temporada extremamente difícil, e o treinador italiano vem insistindo há semanas na necessidade de melhorar o preparo físico da sua equipe, o comandante italiano tomou uma decisão que parece estranha à primeira vista, em meio a uma revolta generalizada entre os torcedores do clube londrino, nos quais a preocupação voltou a se instalar quanto ao futuro de um time que na temporada passada escapou do rebaixamento.

Os jogadores que permaneceram em Londres durante a data Fifa terão uma folga de uma semana inteira. Essa decisão vem após a derrota por 3 a 2 diante do Aston Villa, um resultado que deixou o clube londrino na lanterna da tabela, sem qualquer vitória na Premier League até agora.

Mas, após aquela partida, De Zerbi ressaltou especificamente a necessidade de trabalhar mais com os jogadores que não vão se juntar às suas seleções nacionais.

O treinador citou em particular James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo e Marcos Senesi, acreditando que o preparo físico deles ainda precisa melhorar.

Solanke, em especial, é o exemplo mais evidente de um jogador que precisa recuperar mais ritmo e força.

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O site Foot Mercato, citando o jornal Telegraph, informou que a situação não é como parece, pois o treinador tomou a decisão de conceder aos jogadores uma folga de uma semana antes da derrota para o Aston Villa, um procedimento habitual entre os especialistas em preparo físico quando se aproxima uma data Fifa longa, de três semanas.

Vale destacar que o Tottenham não planejou nenhum período de treinamentos no exterior nem amistosos de portões fechados. Os jogadores que não foram convocados para as seleções voltarão ao centro de treinamento do Tottenham na semana seguinte para retomar os treinos.

O site comentou: "Ainda assim, o momento da decisão torna difícil o seu entendimento por parte dos torcedores. Enquanto Roberto de Zerbi declarou ter identificado o preparo físico como um dos problemas de sua equipe, os jogadores em questão vão, no fim das contas, se beneficiar de dias extras de descanso durante este período. Resta ver se essa escolha dará frutos".

E concluiu: "A resposta ficará clara na retomada das partidas, com um confronto de peso contra o Manchester United no próximo dia 10 de outubro, o primeiro teste desta estratégia".