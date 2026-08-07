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Decisão espanhola surpreendente atrapalha os planos do Celtic por Haitham Hassan

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H. Hassan
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Scotland

Exclusão de partida amistosa

Os contornos da movimentação do Celtic para reforçar a posição de ponta ficaram mais claros, com o internacional egípcio Haitham Hassan, estrela do Real Oviedo, próximo de se transferir para o Campeonato Escocês.

As negociações entre o Celtic e o Real Oviedo em torno de Haitham Hassan avançaram bastante nas últimas horas, mas o clube espanhol confirmou ao site CeltsAreHere que ainda não foi alcançado um acordo oficial e definitivo entre as duas partes.

Segundo o site, o negócio está iminente, mas o ponta ainda é jogador do Oviedo, já que restam alguns detalhes pendentes antes de concretizar a transferência e obter a aprovação final do atleta para a saída.

A situação evoluiu de forma marcante depois que o Oviedo anunciou uma lista de 22 jogadores para disputar seu último amistoso antes do início da temporada 2026/2027, diante do Le Havre, da França, no sábado, que contou com a exclusão de Haitham Hassan.

O site apontou que o jogador não sofre de nenhuma lesão, o que torna sua ausência interessante, especialmente por ele receber bem a ideia da saída após o rebaixamento da equipe à segunda divisão espanhola, afirmando, citando uma fonte dentro do clube espanhol, que as negociações continuam em andamento e que o assunto "vai levar algum tempo".

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Relatos escoceses indicam que o Celtic decidiu fechar o negócio por 9 milhões de libras esterlinas, com alguns pontos finais ainda em discussão entre os dois clubes nos próximos dias.

Assim que for alcançado um acordo definitivo, os próximos passos serão a obtenção da autorização do jogador para deixar a Espanha e a realização dos exames médicos, antes da assinatura dos contratos e do anúncio oficial da transferência.

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