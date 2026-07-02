Decisão definitiva... O Al-Ahly decide o destino de Riyad Mahrez

Após uma série de reportagens e notícias contraditórias sobre o futuro do argelino Riyad Mahrez, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, decidiu definir sua posição de forma definitiva.

Mahrez havia se juntado ao Al-Ahli no verão de 2023, vindo do Manchester City, e conseguiu se tornar um dos principais pilares que levaram o clube à conquista do Campeonato Asiático de Clubes por duas vezes consecutivas, além da Supercopa nacional.

Várias notícias confirmaram que o Al-Ahli decidiu acionar a cláusula de rescisão do contrato de Mahrez antes da data de 30 de junho passado, a fim de evitar o pagamento de 40 milhões de euros após o prazo mencionado, limitando-se a pagar apenas 15 milhões.

Leia também... Vídeo: Ronaldo paralisa uma cidade inteira... Cena de loucura antes da batalha da Copa do Mundo!

De acordo com fontes do programa “Dorina Ghir”, as notícias que circulam sobre o Al-Ahly ter voltado atrás em sua decisão não têm qualquer fundamento, e o jogador deixará o clube definitivamente.

A fonte esclareceu que a diretoria do Al-Ahly deseja renovar o elenco e considera que a decisão de dispensar Mahrez é irreversível; o jogador já está fora do clube.

A decisão do Al-Ahly causou uma grande crise para o astro argelino e seu agente, especialmente porque reportagens da imprensa indicaram que o jogador tomou conhecimento da decisão enquanto participava da Copa do Mundo nos Estados Unidos com a seleção de seu país.