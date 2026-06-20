Decisão definitiva... Casemiro define seu novo destino

Casemiro, meio-campista da seleção brasileira, definiu seu novo destino neste verão, após o término de seu contrato com o Manchester United.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede “X”: “O Inter de Miami conseguiu chegar a um acordo para contratar Casemiro como novo meio-campista... O negócio está fechado”.

O especialista em mercado de transferências acrescentou: “Foi fechado um acordo verbal com todas as partes envolvidas e todas as etapas oficiais foram resolvidas; agora estamos aguardando a assinatura e o anúncio da contratação do jogador brasileiro”.

Romano concluiu: “Casemiro quer jogar ao lado de Lionel Messi, e seu futuro estará na Major League Soccer”.

Vale lembrar que Casemiro está atualmente com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

