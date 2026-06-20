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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Decisão definitiva... Casemiro define seu novo destino

Casemiro
L. Messi
Brasil
Inter Miami CF
Major League Soccer
Manchester United
Brasil
Argentina
EUA
England

Fora da Europa

Casemiro, meio-campista da seleção brasileira, definiu seu novo destino neste verão, após o término de seu contrato com o Manchester United.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede “X”: “O Inter de Miami conseguiu chegar a um acordo para contratar Casemiro como novo meio-campista... O negócio está fechado”.

O especialista em mercado de transferências acrescentou: “Foi fechado um acordo verbal com todas as partes envolvidas e todas as etapas oficiais foram resolvidas; agora estamos aguardando a assinatura e o anúncio da contratação do jogador brasileiro”.

Romano concluiu: “Casemiro quer jogar ao lado de Lionel Messi, e seu futuro estará na Major League Soccer”.

Vale lembrar que Casemiro está atualmente com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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