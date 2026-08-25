O jovem egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, recebeu uma notícia agradável após sua atuação de destaque na pré-temporada, antes do início da campanha.
Hamza Abdelkarim brilhou pelo Barcelona durante a pré-temporada e marcou 4 gols nos jogos amistosos de que participou com a equipe catalã neste verão.
Graças ao seu desempenho nos amistosos, o alemão Hans Flick, treinador do Barcelona, decidiu inscrever Hamza Abdelkarim no elenco principal para a atual temporada.
No site oficial da liga espanhola, La Liga, apareceu oficialmente a ficha de Hamza Abdelkarim, que veste a camisa de número 29.
Após sua chegada vindo do Al Ahly, do Egito, em janeiro passado, Abdelkarim atuou pelas categorias de base do Blaugrana, antes de ser integrado ao time principal apenas 6 meses depois.
O jovem craque egípcio, de 18 anos, ficou no banco de reservas do Barcelona em sua primeira partida na La Liga, no último domingo, que terminou com uma goleada do Barça sobre o Elche (5 a 0).
Vale lembrar que Hamza Abdelkarim fez parte do elenco da seleção do Egito que disputou a Copa do Mundo de 2026, na qual os Faraós chegaram às oitavas de final, antes de serem eliminados diante da Argentina.
Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora