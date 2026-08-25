O jovem egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, recebeu uma boa notícia após seu desempenho marcante durante o período de preparação para o início da temporada.

Hamza Abdelkarim brilhou com o Barcelona durante a pré-temporada e marcou 4 gols nos jogos amistosos que disputou com a equipe catalã neste verão.

Graças ao seu desempenho nos amistosos, o alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, decidiu inscrever Hamza Abdelkarim entre os reservas da equipe principal na atual temporada.

Apareceu no site oficial da liga espanhola, La Liga, a ficha de Hamza Abdelkarim oficialmente, na qual ele veste a camisa número 29.

Após se transferir do Al-Ahly egípcio, em janeiro passado, Abdelkarim jogou pelas equipes de base do Blaugrana antes de se juntar ao time principal apenas 6 meses depois.

O jovem astro egípcio, de 18 anos, ficou no banco de reservas do Barcelona em sua primeira partida na Liga no último domingo, que terminou com uma goleada do Barça sobre o Elche (5 a 0).

Vale lembrar que Hamza Abdelkarim fez parte do elenco da seleção do Egito que disputou a Copa do Mundo de 2026, na qual o Egito chegou às oitavas de final antes de ser eliminado pela Argentina.

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