A Corte Federal Suíça rejeitou, neste domingo, o recurso de Ramadan Sobhi, jogador do Pyramids, contra a decisão que o suspendeu por 4 anos devido à manipulação de sua amostra de doping.

De acordo com essa decisão, Ramadan Sobhi não poderá exercer qualquer atividade relacionada ao futebol até o ano de 2029.

O Tribunal Arbitral do Esporte havia proferido uma decisão suspendendo Ramadan Sobhi por 4 anos em novembro de 2025, por causa da manipulação de sua amostra de doping.

Ramadan Sobhi apresentou um recurso contra a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte em junho passado, com o objetivo de reduzir a punição.

Sobhi tem contrato com o Pyramids até o ano de 2028, mas a crise do doping e a decisão de sua suspensão fizeram com que a vigência do contrato ficasse suspensa durante todo o período da punição.



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