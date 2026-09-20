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imago-sport-1009493857.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy
Traduzido por

Decisão chocante: Tribunal Federal mantém suspensão de Ramadan Sobhi

R. Sobhi
Pyramids FC
Egito
Premier League
Egito

Sua relação com o futebol chegou ao fim?

A Corte Federal Suíça rejeitou, neste domingo, o recurso de Ramadan Sobhi, jogador do Pyramids, contra a decisão que o suspendeu por 4 anos devido à manipulação de sua amostra de doping.

De acordo com essa decisão, Ramadan Sobhi não poderá exercer qualquer atividade relacionada ao futebol até o ano de 2029.

O Tribunal Arbitral do Esporte havia proferido uma decisão suspendendo Ramadan Sobhi por 4 anos em novembro de 2025, por causa da manipulação de sua amostra de doping.

Ramadan Sobhi apresentou um recurso contra a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte em junho passado, com o objetivo de reduzir a punição.

Sobhi tem contrato com o Pyramids até o ano de 2028, mas a crise do doping e a decisão de sua suspensão fizeram com que a vigência do contrato ficasse suspensa durante todo o período da punição.

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