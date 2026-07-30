Relatos da imprensa revelaram uma nova investida por parte do Real Madrid para contratar o espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, diante do desejo do técnico José Mourinho de reforçar o meio de campo da equipe com um negócio de peso.

Nesse sentido, o jornal espanhol "El País"informou que Florentino Pérez, presidente do clube merengue, foi convencido da ideia de contratar Rodri, enquanto atualmente se discute dentro do Bernabéu sobre a duração do contrato, entre 3 e 4 anos.

Existem algumas ressalvas devido ao fato de o jogador ter completado 30 anos e ter passado por uma cirurgia no joelho após uma lesão de ruptura do ligamento cruzado, mas a maioria dentro do Real está otimista quanto ao seu nível físico e técnico após o período de recuperação.

Leia também

Alertas turcos: Salah pode se tornar um fardo para o Beşiktaş, e a torcida não vai perdoá-lo

Fifa em comunicado oficial: expulsão de Embolo foi uma correção da justiça e agradou à IFAB

Rodri, por sua vez, tenta abrir a porta para o Real Madrid, especialmente depois de ter recusado renovar seu contrato com o Manchester City, que se encerra em junho de 2027.

Caso permaneça sem renovar, ele poderá assinar com qualquer clube gratuitamente a partir de janeiro que vem, o que lhe dá uma forte carta de negociação caso decida sair neste verão.

O desejo do Real Madrid de contar com Rodri remonta a anos anteriores, depois de o clube ter recusado contratá-lo em 2018 por 20 milhões de euros, antes de ele se transferir para o Atlético de Madrid e depois para o Manchester City.

Juni Calafat foi um dos principais opositores ao negócio na época, enquanto Rodri agora conta com o apoio de Mourinho e de José Ángel Sánchez.

Mourinho acredita que a adição de Rodri dará ao Real Madrid um grande salto, considerando que o meio-campista espanhol é capaz, ao lado dos elementos atuais, de elevar a equipe a um nível que a torne mais apta a competir com o Paris Saint-Germain, o Arsenal e o Bayern de Munique pelo topo do futebol europeu.