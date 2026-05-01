De Zerbi se recusa a fazer uma coisa após a longa ausência de Xavi Simons

Roberto De Zerbi está, naturalmente, desanimado com a grave lesão no ligamento cruzado que Xavi Simons sofreu na semana passada na partida fora de casa contra o Wolverhampton Wanderers. O técnico do Tottenham Hotspur, no entanto, se recusa a apontar o dedo para pessoas dentro do clube.

Simons sofreu a grave lesão no segundo tempo da partida em Molineux. O meio-campista fez um movimento infeliz e demonstrou sentir muita dor no joelho. O holandês acabou sendo retirado de maca do campo e, devido à lesão, perderá a Copa do Mundo e, provavelmente, o restante de 2026.

De Zerbi falou na sexta-feira, antes da partida fora de casa contra o Aston Villa no domingo, entre outros assuntos, sobre a longa ausência de Simons. O técnico italiano não acha que se possa culpar ninguém pelo que aconteceu logo após a saída do meio-campista ofensivo, e certamente não a equipe médica.

“Ganhamos juntos e perdemos juntos”, enfatizou De Zerbi na coletiva de imprensa, ressaltando que o espírito de união é muito importante no Tottenham. “Este não é o momento certo para polêmicas ou atribuição de responsabilidades.”

“Cada um de nós deve se sentir responsável por um grande clube. Precisamos permanecer fortemente unidos. Não devemos ficar presos aos nossos próprios pensamentos”, diz De Zerbi aos jogadores, à comissão técnica e a todos os funcionários do Tottenham.

Além de Simons, De Zerbi tem mais casos de lesões no norte de Londres. Entre outros, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Cristian Romero e Guglielmo Vicario não estarão disponíveis no domingo contra o Aston Villa.