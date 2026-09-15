De Zerbi é duríssimo com Richarlison afastado, que reage com emoji sugestivo

Richarlison reagiu online na noite de segunda-feira ao seu afastamento definitivo no Tottenham Hotspur. O atacante foi retirado do elenco pelo técnico Roberto De Zerbi.
Apesar do fato de os Spurs ainda não terem marcado nenhum gol em quatro partidas do campeonato, De Zerbi se recusa a chamar Richarlison para o elenco.
“Eu implorei para ele ficar neste verão. Ele queria sair de qualquer jeito. Algumas coisas aconteceram, e eu sigo a linha do clube.” Richarlison viu uma transferência para o Vasco da Gama melar no último dia da janela brasileira. Antes, uma transferência para o Everton também não se concretizou.
“Eu sei o que aconteceu nos últimos 45 dias, mas não cabe a mim dizer mais sobre isso. O clube e o treinador são um só.”
Os Spurs jogam nesta terça-feira, às 21h, pela Copa da Liga Inglesa, contra o Liverpool. Nem mesmo nessa partida ele poderá atuar por decisão de De Zerbi.
As aspas de De Zerbi sobre o afastamento do internacional brasileiro foram publicadas online por Fabrizio Romano na noite de segunda-feira. Richarlison reagiu com um emoji de choro.