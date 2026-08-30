Roberto De Zerbi acredita que mudar a mentalidade dos jogadores do Tottenham representa o maior desafio que ele enfrenta, depois de Jamie Carragher, analista da rede Sky Sports, descrever o início de temporada do clube como "impossível de ser pior", após a derrota diante do Newcastle.

O Tottenham sofreu sua segunda derrota consecutiva nas duas primeiras partidas da Premier League, sem marcar nenhum gol, ocupando a última posição na tabela da competição, apesar de ter gasto 320 milhões de libras esterlinas no mercado de transferências neste verão.

A equipe de De Zerbi apresentou um desempenho melhor que o do Newcastle, até que Anthony Elanga marcou o gol da vantagem no meio do segundo tempo, antes de o Tottenham não conseguir responder, e em seguida sofrer um segundo gol depois que Yoane Wissa completou a bola de curta distância e a mandou para as redes.

Em resposta à pergunta sobre se a mentalidade representava o maior problema que ele enfrentava, De Zerbi disse: "Você tem razão, sim. É o maior problema, e o maior desafio, e o principal objetivo é encontrar a mentalidade correta".

E acrescentou: "Infelizmente, você não pode comprar mentalidade no mercado de transferências. O futebol é como mágica; você pode trocar vários jogadores em uma única janela de transferências e encontrar o equilíbrio imediatamente, ou pode precisar de mais tempo. Eu gostaria de alcançar esse objetivo rapidamente, e o quanto antes possível, porque é algo decisivo para jogar futebol.

E prosseguiu: "Mas o plano do clube e seu projeto, e o que estamos fazendo para reconstruir uma nova equipe com novos jogadores, representam um plano magnífico e um projeto magnífico, e não tenho nenhuma dúvida sobre o resultado desse projeto".

De Zerbi reiterou sua afirmação de que esta temporada será diferente das duas temporadas anteriores do Tottenham, nas quais a equipe encerrou a competição na décima sétima posição.

E completou: "Estou decepcionado por causa do resultado, e me sinto triste pelos torcedores e pelo ambiente em torno do clube, porque, após duas derrotas, talvez alguns pensem que é a mesma história, como aconteceu nas duas últimas temporadas. Não tenho nenhuma dúvida de que não é assim. Não posso mudar minha opinião por causa de duas derrotas.

E continuou: "Tenho muita confiança, muitíssima confiança, no potencial dos jogadores do meu time. No fim, quando nos tornarmos uma equipe, e quando melhorarmos o entrosamento entre os jogadores, e quando desenvolvermos a qualidade de jogo, e quando melhorarmos os espaços defensivos, esse grupo, seja eu o técnico ou outro técnico, nada vai mudar, porque são bons jogadores.

E concluiu: "Sinto-me triste pelo clube, porque eles estão construindo uma equipe magnífica, mas talvez ainda não estejamos preparados, por muitíssimos motivos".



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