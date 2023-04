De volta ao Brasil, Jorge Sampaoli recebe de Flamengo... e Santos

Clube paulista terá que pagar R$ 180 mil por mês a Sampaoli até junho de 2025; dívida total era de R$ 5,2 milhões, e já foram pagos R$ 3 milhões

Jorge Sampaoli já estreou no Flamengo, com direito a vitória contra o Ñublense, do Chile, pela Copa Libertadores. De volta ao Brasil depois de três anos, o treinador recebe pagamentos não só do clube rubro-negro, como também do Santos. A informação foi divulgada pelo O Globo e confirmada pela GOAL.

O clube da Vila Belmiro terá que pagar R$ 180 mil por mês até junho de 2025 para o treinador argentino. A dívida total do clube era de aproximadamente R$ 5,2 milhões, dos quais já foram pagos R$ 3 milhões.

O valor devido pelo Santos ao argentino é referente à multa de saída de Sampaoli do clube, em dezembro de 2019. Na ocasião, o treinador pediu demissão e, por conta disso, o caso foi parar na Justiça para a definição do valor de uma possível multa.

Agora no Flamengo, Jorge Sampaoli tenta ter uma passagem ainda mais marcante do que foi no clube da Vila Belmiro. No Peixe, o argentino não foi campeão, mas o futebol vistoso foi comemorado pelos torcedores.