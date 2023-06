De saída do Mônaco, Jean Lucas descarta volta ao Brasil

Volante não permanecerá no clube do Principado, com o qual tem contrato até 30 de junho de 2026

Jean Lucas está na lista de dispensa do Mônaco no mercado da bola, mas a volta ao Brasil está descartada pelo estafe do jogador, como soube a GOAL. Não há intenção do atleta em voltar ao país, mesmo que haja interessados como Santos e Internacional.

O jogador de 25 anos comunicou aos clubes que pretende seguir na Europa ao deixar o Stade Louis II. O destino ainda não foi definido, mas os agentes do atleta buscam uma oportunidade no continente. A volta ao Brasil, onde defendeu Flamengo e Santos, é tratada como última opção.

Jean Lucas negociou com o Palmeiras na primeira janela de transferências da temporada. Foi ainda cogitada a troca do jogador por Danilo, que se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, a oferta não agradou ao Verdão. Sem acordo para atuar na Academia de Futebol, o atleta seguiu no time que disputa o Campeonato Francês.

O meio-campista brasileiro tem contrato com o Mônaco até 30 de junho de 2026. Entretanto, será negociado nesta janela de transferências do futebol europeu. O clube adquiriu o atleta por cerca de € 11 milhões, em agosto de 2021.

Jean Lucas disputou dez partidas pelo Mônaco na atual temporada, somando 369 minutos em campo. No período, o volante não marcou gols ou deu assistências.