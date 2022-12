De saída do Atlético, Felipe é alvo de brasileiros, mas quer ficar na Europa

Questão financeira é o principal entrave para o zagueiro de 33 anos voltar ao Brasil, onde defendeu o Corinthians

O zagueiro Felipe deve deixar o Atlético de Madrid no mercado da bola. Embora tenha contrato até 30 de junho de 2023 no Cívitas Metropolitano, a saída pode acontecer na atual janela de transferências, como soube a GOAL.

Clubes do futebol brasileiro fizeram sondagens sobre a situação do atleta — São Paulo e Atlético-MG consultaram o estafe do defensor de 33 anos. Porém, escutaram que a preferência dele é seguir na Europa, especialmente pela questão financeira.

O zagueiro que tem passagem vitoriosa pelo Corinthians não está disposto a reduzir o padrão alcançado na Europa para voltar ao Brasil, ainda que os interessados sejam os clubes da primeira prateleira do futebol local. Além do Timão, ele defendeu União Mogi, Bragantino e Coimbra-MG durante a carreira no país natal.

Há ao menos um interessado em contar com o brasileiro no futebol europeu. O Wolverhampton, que acertou a contratação de Matheus Cunha, também do Atlético de Madrid, no mercado da bola, fez consulta sobre o defensor recentemente, mas as tratativas ainda não avançaram.

Felipe deixou o Corinthians para defender o Porto em julho de 2016. Três anos mais tarde, saiu do Estádio do Dragão para atuar no Atlético de Madrid por 20 milhões de euros.

Nesta temporada, o zagueiro brasileiro, que recebeu algumas chances sob o comando de Tite na seleção nacional, perdeu espaço no Cívitas Metropolitano. Ele fez três jogos pela equipe, somando 270 minutos em campo.