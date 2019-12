De saída, Borja se junta a longa lista de estrangeiros que não vingaram no futebol brasileiro

O palmeirense não foi o único que chegou com certa expectativa, mas não conseguiu estar à altura delas

Perto de deixar o , Miguel Borja chegou na equipe em 2017 com muita expectativa após ter sido eleito o melhor jogador da Libertadores 2016, na campanha do título do . Com o passar do tempo, o colombiano não caiu nas graças dos alviverdes e irritou os torcedores devido às inúmeras chances de gols desperdiçadas.

Com as atuações abaixo do esperado e a pressão em cima de Borja na tentativa de vingar os R$10,5 milhões pagos pelo Palmeiras (em 70% dos direitos), o atacante colombiano se juntou a lista dos estrangeiros que não conseguiram cumprir com as expectativas acerca das contratações.

SÃO PAULO - CUEVA

Apesar de ter ídolos estrangeiros como Diego Lugano e Darío Pereyra, o não somou o mesmo retrospecto com Cueva. O peruano chegou ao time paulista para ser destaque do clube em 2016, após as atuações no e na seleção peruana. No entanto, o meio-campista não convenceu os torcedores e somou uma série de polêmicas, como por exemplo um vídeo no qual aparentava estar alcoolizado na véspera de um duelo, além da discussão pública com Rodrigo Caio, então zagueiro são-paulino.



Cueva chegou a pedir para não ser relacionado nos jogos após o clube negar proposta do Al-Hilal. Nas redes sociais, o atleta ressaltou descontentamento com a reserva e escreveu que “não era importante para o time” e, por isso, não viajaria com o elenco.

GRÊMIO - BOLAÑOS

O tempo de Miller Bolaños no foi curto e o descontentamento entre torcedor e jogador resultou em uma saída iminente. Problemas extracampo como atrasos nos treinos e lesão agravaram a continuidade do vínculo.

Na reserva do elenco gaúcho, rumores sobre os quais o Bolaños não seria mais utilizado no time chegaram até a família do jogador, no , que defendeu a saída do Grêmio. O , vale ressaltar, realizou operação complexa para contratar Bolaños que, na época, era cogitado em times ingleses.

INTERNACIONAL - IGNACIO SCOCCO

O atacante teve uma passagem breve e apaga do . Apesar de marcar dois gols na estreia com o , foram apenas quatro gols em 21 jogos. Um dos motivos para a mínima quantidade de partidas estava relacionado a uma série de lesões.

Na maior parte do tempo durante a passagem pelo Internacional, Scocco fazia questão de ressaltar que morar no não o motivava profissionalmente. Após saída do Inter, o jogador ganhou os holofotes junto ao e chegou a marcar cinco gols em apenas um jogo da Libertadores pelos Millonarios.

FLAMENGO - HECTOR CANTEROS

Depois de duas temporadas apagadas no , Canteros não via a hora de deixar o time carioca. Após acertar a saída do Fla para o Vélez, em 2016, o argentino enfatizou: “não pensei duas vezes”.



Muito do descontentamento de Canteros estava relacionado a poucas oportunidades e a reserva no clube carioca. No entanto, em 2015 viveu a melhor fase junto ao Flamengo com três gols em 53 jogos.

CRUZEIRO - RIASCOS

Ainda que tenha tido boas atuações com o , Riascos foi rapidamente afastado do clube em 2016, após afirmar que não era feliz na : “Não podem tirar minha felicidade para jogar essa m.. aqui”.

O jogador, que anteriormente estava emprestado ao , nunca escondeu o desejo de permanecer no Rio devido a boa passagem no Cruz-Maltino. Riascos, por sua vez, coleciona polêmicas por onde passou, seja na dupla brasileira ou na .

SANTOS - MENA

Na tentiva de sair do em 2015 e assinar com o Cruzeiro, o chileno entrou na Justiça contra a equipe para rescindir o contrato e obteve sucesso. Mena alegava atrasos nos pagamentos referentes aos meses de 2014. Com o clube da baixada foram 62 jogos e nenhum gol marcado.

Na época cogitado entre os grandes times do Campeonato Brasileiro quanto da América do Sul, devido a participação de destaque na de 2014 com a seleção Chilena, Mena nunca caiu nas graças do torcedores.