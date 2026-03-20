De Rossi: “Já ouvi críticas ao Gattuso, não vamos dar trabalho”

Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou aos microfones da DAZN após a derrota para a Udinese: “Estamos muito orgulhosos da partida que fizemos, sabemos que estamos no caminho certo; mas também sentimos um pouco de raiva, porque queríamos coroar o trabalho realizado. Hoje, uma vitória quase nos teria salvado”. Foram essas as primeiras palavras de Daniele De Rossi após a derrota em casa contra a Udinese. O técnico do Genoa acrescentou: “Tentamos trazer uma mentalidade vencedora, mas hoje um empate não teria sido nada mal, pois eu não queria entrar no intervalo com uma derrota, o que, no entanto, acabou acontecendo. A Udinese é um time forte, com qualidade. Concedemos pouco nos últimos jogos, inclusive hoje. Faltou-nos aquele lampejo e um pouco de sorte”.





O VAR às vezes tira um pouco da tranquilidade. Havia um precedente com esse árbitro, em Bolonha, e os rapazes estavam atentos a isso: eu estava mais lúcido porque ainda não estava no banco. Não perdemos por causa do VAR, porque já estamos acostumados a jogar com decisões e não decisões.





Por fim, uma observação sobre a Seleção: “Falei com o Gattuso e o Bonucci, fiz algumas videochamadas com eles. Sei que o técnico é o primeiro a querer ir à Copa do Mundo. Nós, italianos, temos que trazer um pouco de positividade, mas já ouvi críticas logo na lista dos convocados. Vamos ser positivos e não continuar a dar na cabeça deles como de costume. É uma característica típica nossa aqui na Itália”.