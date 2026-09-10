Uma nova crise começa a se desenhar dentro do Al-Ahli saudita, por causa do técnico holandês Marino Pusic, e tem como protagonista uma das descobertas do ex-treinador alemão da equipe, Matthias Jaissle.

Trata-se do brasileiro Matheus Gonçalves, ponta do Al-Ahli, que deixou de figurar entre as opções às quais Pusic recorre desde sua chegada ao comando do Al-Ahli no início da atual temporada, em substituição ao seu antecessor alemão.

Gonçalves publicou uma mensagem enigmática e irritada em sua conta pessoal no "X", na qual escreveu: "De novo? É impossível eu entender isso".

Entretanto, o jogador brasileiro não se limitou àquela mensagem enigmática, tendo trocado a foto de sua conta no "Instagram" para a cor preta e removido as imagens em que aparecia com a camisa do Al-Ahli.

As atitudes de Gonçalves surgiram diante de sua completa exclusão dos planos de Pusic, já que ele não integrou a lista nas últimas 5 partidas do Al-Ahli na Roshn Saudi League.

E tudo indica que isso vai se repetir quando o Al-Ahli enfrentar o Al-Hazm, amanhã, sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Roshn League.

O jogador de 21 anos foi uma das principais descobertas de Jaissle na temporada passada, quando chegou vindo do Flamengo, disputando 34 partidas pela equipe, nas quais conseguiu marcar 4 gols e dar outras 4 assistências.

Em contrapartida, Gonçalves disputou apenas duas partidas desde o início da atual temporada, ambas como reserva, com um total de 38 minutos, sem conseguir marcar ou dar qualquer assistência.

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