De olho na final da Libertadores, Dorival prepara "mistão" do Flamengo contra o Santos

Flamengo enfrenta o Santos nesta terça-feira pelo Brasileirão

O Flamengo encerrou a preparação para encarar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira. Com a cabeça na final da Copa Libertadores, que acontece no sábado, o técnico Dorival Júnior optou por mesclar a equipe.

Um dos jogadores que mais atuaram desde a chegada do comandante, Santos deve começar no banco de reservas, assim como na última partida, diante do América-MG. Desta vez, no entanto, o goleiro Diego Alves deve começar entre os titulares.

O veterano camisa 1 vive seus últimos dias no clube. Com contrato terminando em dezembro, ele não terá o vínculo estendido e vai se despedindo do rubro-negro. Hugo Souza, outra opção de Dorival, deve começar a partida no banco de reservas.

A provável escalação do Flamengo para esta terça-feira é: Diego Alves, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton; Pulgar, Vitor Hugo, Éverton Ribeiro e Marinho; Cebolinha e Pedro.

Alguns jogadores conversaram com Dorival Júnior antes do confronto contra o América-MG, no qual o time das "Copas" foi poupado, e revelaram ao técnico o desejo de jogar alguns minutos diante do Santos. A ideia é não perder o ritmo de jogo.

Thiago Maia, que se recupera de uma inflamação no joelho, e Arturo Vidal, que trata um edema na perna, não devem ser relacionados. Guillermo Varela é outro desfalque. O uruguaio teve uma lesão de grau 2 detectada na coxa e está fora também da final da Copa Libertadores.