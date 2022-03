De olho em boa fase de Rodinei, Flamengo avalia renovar com o lateral

Desde a chegada do técnico Paulo Sousa, Rodinei ganhou espaço no Flamengo e virou peça importante do sistema de jogo do treinador. O lateral, que vem fazendo a função de ala, se tornou rapidamente a primeira opção do técnico.

Diante deste cenário, segundo soube a GOAL, a diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de tentar uma renovação com o jogador, que tem contrato até dezembro e no meio do ano poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe sem custos.

Rodinei foi o jogador do elenco do Flamengo mais assediado neste início de temporada. Vários clubes tentaram a contratação do lateral. O Charlotte FC, da MLS, fez uma proposta a pedido do técnico Miguel Angel Ramírez, mas não chegou nas condições desejadas pelo time carioca.

Internacional e São Paulo foram outros times que demonstraram interesse no jogador. A ideia, no entanto, era contar com Rodinei por empréstimo, o que foi prontamente recusado pelos rubro-negros, que esperavam receber cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na ocasião) para liberar o atleta.

A situação de Rodinei mudou. Se no início do ano ele era visto como a terceira opção no elenco, atrás de Isla e Matheuzinho, hoje ele ganhou status de titular e caiu nas graças de Paulo Sousa. Utilizado como ala, o lateral tem se adaptado ao estilo de jogo do técnico português e se tornado peça fundamental.

Ao todo, Rodinei disputou cinco jogos neste início de temporada, sendo titular no clássico contra o Fluminense e na decisão da Supercopa, diante do Atlético-MG, os dois jogos mais importantes da temporada atá aqui.