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De Miami: o que Messi fez com o novo anúncio da Adidas?

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"La Pulga" acompanha os desdobramentos da negociação a partir de Miami

Não há dúvida de que o argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami, acompanha de perto as notícias do clube Eldense, com o qual chegou a um acordo preliminar para sua aquisição.

Após uma semana turbulenta, que testemunhou a demissão de seu ex-treinador Claudio Barragán e o anúncio de um acordo preliminar entre os atuais proprietários e Messi para a transferência da propriedade das ações do clube, o Eldense viajou para enfrentar o Sporting Gijón e conquistou sua primeira vitória nesta temporada sob o comando do técnico interino Josep Ferrando.

 O gol da vitória foi marcado por Javi Martínez, uma das novas contratações da equipe.

A vitória no estádio El Molinón dá a Josep Ferrando a oportunidade de continuar até que o diretor esportivo, Víctor Lafuente, encontre um novo treinador que se ajuste aos jogadores do elenco atual, sendo esta a primeira tarefa que Leo Messi confiou aos atuais dirigentes do clube.

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E, segundo o jornal "As", o astro argentino acompanha de perto os desdobramentos do negócio de transferência do Eldense a partir de Miami, e comemorou a vitória da equipe.

Messi demonstrou sua admiração pela publicação feita pelo clube em sua conta no Instagram, na qual anunciou a vitória por 1 a 0 sobre o Sporting no estádio El Molinón.

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