De Ibra, Cristiano Ronaldo e até o Brasil! No dia da Bicicleta, relembre os golaços

Relembre algumas das pedaladas mais espetaculares que levaram a bola de encontro às redes!

Em abril de 2018, a Assembleia Geral das Nações Unidas – um dos seus órgãos principais da ONU – declarou que a partir de então o 3 de junho seria o “Dia Mundial da Bicicleta”. E como não conseguimos pensar em tantas coisas que não sejam futebol, ficamos inspirados pela data para relembrar alguns golaços marcados desta forma nos últimos anos de futebol. E, para a felicidade de todos os amantes desta forma acrobática de se finalizar, o jogo moderno tem oferecido um cardápio bastante variado!

Ibrahimovic

O sueco é um verdadeiro ciclista do futebol e tem uma colação vasta de gols marcados desta maneira. O último deles aconteceu no último domingo (02), quando o jogador de 37 anos diminuiu de 2 a 0 para 2 a 1 a derrota do LA Galaxy para o , pela MLS norte-americana. Apesar de mais uma derrota (a sexta em nove jogos), o atacante ainda tirou uma onda pelo golaço nas suas redes sociais: “apenas mais um dia de bicicleta”, escreveu.

On this day in 2012, Zlatan Ibrahimovic scored all four goals as Sweden beat England 4-2, including this decent effort... 🇸🇪 pic.twitter.com/fKONqyrcv0 — Zlatan Facts (@ZIatanFacts) 14 de novembro de 2018

Mexès e Rivaldo

De fato, se lamenta nunca ter conquistado uma na época em que atuava na Europa, Zlatan pode tirar muita onda quando o assunto for gols de bicicleta. Em novembro de 2012, Ibra fez um golaço na vitória por 4 a 2 em amistoso contra a : após chutão para a frente, o goleiro Joe Hart saiu de sua área para tirar o perigo e jogar a bola para longe, mas Zlatan arriscou e fez um tento que lhe rendeu o Prêmio Puskas entregue no ano seguinte.

Outros dois belíssimos gols de bicicleta feitos de fora da área, embora de não tão longe quanto o de Ibra, foram os anotados por Rivaldo, em 2001 pelo Barcelona, e pelo zagueiro Mexès, em 2012.

O brasileiro acertou uma belíssima finalização de fora da área, garantindo a vitória por 3 a 2 que deu vaga para a Champions League ao Barça.

On This Day In 2012: Mexes scored one of the greatest goals in history against in the Champions League 👏 pic.twitter.com/Wi0yAuRqRQ — TheMilanBible (@TheMilanBible) 20 de novembro de 2018

Já o zagueiro francês acertou uma linda bicicleta na vitória por 3 a 1 do sobre o Anderlecht, que garantiu os italianos nas oitavas de final daquela Champions League.

Rooney sobre o

Na data de hoje em 2011, Rooney fez esse golaço contra o Manchester City. pic.twitter.com/2hroRTry3Y — FM VÍDEOS (@Futmais_videos) 12 de fevereiro de 2018

Na 27ª rodada da Premier League 2010-11, Wayne Rooney fez um golaço que praticamente tirou o Manchester City da disputa pelo título. O atacante inglês recebeu cruzamento de Nani e acertou um chute incrível, garantindo os 2 a 1 para o que seria campeão inglês naquele ano.

Bale e campeão

Can you forget Bale's La Decima Winning Header?

Can you forget That Sprint against Bartra in El Clasico?

Can you forget his Bicycle kick Goal against in #UCLFinal?



We will miss @GarethBale11 for unforgettable Memories he gave us over the years pic.twitter.com/OiL2WU0oKy — SM (@SMFutboI) 18 de maio de 2019

Se um dos gols feitos por Gareth Bale na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, na final da Champions League em 2018, contou com falha clamorosa do goleiro Karius, o outro foi um golaço de bicicleta.

Cristiano Ronaldo, reverência que marcou

Naquela mesma campanha de título europeu para o Madrid, CR7 fez um dos gols mais lindos e impressionantes na história da Champions League. Nas quartas de final, o português acertou o chute nos 3 a 0 sobre a dentro do Allianz Stadium de Turim. Atônitos, os torcedores adversários não poderiam fazer nada a não ser saudar o camisa 7. Esta reação foi decisiva para que, uma temporada depois, Cristiano decidisse trocar Madri pela Juve.

Diego, contra a

Em 2019, o meia Diego já deu suas pedaladas aéreas pelo . Na vitória por 4 a 0 sobre a Cabofriense, no caminho rumo ao título carioca, o camisa 10 estufou as redes de forma acrobática!

Camilo, Sassá e Pimpão

Entre 2016 e 2017, o torcedor do comemorou quatro gols de bicicleta em oito meses! O primeiro deles foi marcado por Camilo [hoje na ], em vitória sobre o pelo Brasileirão. Rodrigo Pimpão, contra o , e Roger, diante do Estudiantes [em duelos pela Libertadores] aumentaram a lista e Sassá fez de bicicleta contra o Resende, pelo Carioca.

Origem da bicicleta

Em tempos de gol bonito de bicicleta, vale exaltar o inventor desta jogada! Obrigado por tudo, Leônidas da Silva!



(Foto: Divulgação/Alberto Sartini) pic.twitter.com/iM9zNxU38u — ArquibancadaTricolor (@arqtricolor) 4 de abril de 2018

A bicicleta tem a sua origem na Paris de 1818, mas a verdade é que teve vários criadores. Em 1840 um ferreiro escocês incluiu um tipo de pedal rudimentar que melhorou o seu funcionamento e, em 1855, o francês Pierre Michaux inventou o pedal que deu vida à primeira bicicleta moderna. No futebol, a criação é dividida em “dois pais”.

Aqui no , o inventor da bicicleta é o imortal Leônidas da Silva, o Diamante Negro, um dos primeiros grandes ídolos do futebol nacional e que brilhou especialmente na década de 1930. Mas nos países de língua espanhola, o gol é batizado como “chilena” por causa de Ramón Unzaga, que em 1914 já havia feito um golaço desta forma no , mas em 1920 imortalizou a finalização plástica em jogo contra a , na de 1920. Luis Indaco, argentino que atuou nos anos 20, e o italiano Carlo Parola, ídolo da Juventus entre os anos 40 e 50 também clamaram o feito para si.