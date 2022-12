De Bruyne "pistola" é a boa notícia do Manchester City

Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola disse que sempre fica feliz em ver um Kevin De Bruyne “pistola” no Manchester City

Com o fim da Copa do Mundo do Qatar, os jogos do futebol europeu para o Manchester City estão de volta na Inglaterra. Na partida contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o meio-campista belga, Kelvin de Bruyne, estava em sua melhor forma para garantir a vitória dos citizens por 3 a 2 Etihad Stadium.

Fato é que De Bruyne não tem nada a provar a ninguém, sendo quatro vezes campeão da Premier League e duas vezes jogador do ano da Inglaterra. Porém, o jogador sofreu mais uma decepção internacional na Copa do Mundo de 2022 e parece pronto para descontar essa frustração com o Manchester City.

Depois da partida, Guardiola disse à Sky Sports depois de ver De Bruyne dar duas assistências no jogo contra o Liverpool: “Hoje foi excelente. Kevin está aqui há oito anos. Ele só precisa, às vezes, encontrar o fogo certo dentro de si mesmo, sabe, ficar um pouco, eu diria, não sei, mal-humorado ou chateado para jogar o seu melhor."

"Ele teve que colocar a energia dentro dele. Quando isso acontece, que jogador. As corridas, a luta, as assistências, os gols marcados. Ele é um jogador exemplar."

“Sei que não é fácil encontrar a cada três dias essa consistência, mas nos jogos importantes, como o de hoje, tem algo dentro de mim que diz: 'vou fazer, vou ser contato, vou lutar.” Quando isso acontece, é o Sr. Kevin De Bruyne. O que posso dizer? Oito anos fez tudo por este clube. Ele é uma lenda absoluta. Ele será lembrado para sempre como um dos maiores, maiores, maiores jogadores de todos os tempos para este clube.”

Getty Images

De Bruyne não mostrou sinais de tristeza em sua primeira partida competitiva desde a eliminação da fase de grupos com a Bélgica no Mundial, com os passes e cruzamentos do jogador de 31 anos aos atacantes, e principalmente para Erling Haaland, em pleno funcionamento.

O City, atual campeão da Premier League, estará de volta à primeira divisão no dia 28 de dezembro, quando viaja para enfrentar o Leeds. O time de Guardiola está em segundo lugar - cinco pontos atrás do líder Arsenal - na tabela.