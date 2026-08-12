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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

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De Barcelona a Paris: Aston Villa desafia o recorde intocável do Liverpool

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Barcelona
Liverpool
França
England
Áustria
Espanha

O clube inglês busca a glória perdida há 44 anos

O Aston Villa entra na final da Supercopa da Uefa contra o Paris Saint-Germain com a ambição de reconquistar um título ausente de suas prateleiras há mais de quatro décadas, apoiando-se em uma lembrança histórica na qual o Barcelona foi sua vítima no caminho rumo à conquista.

O clube inglês possui um único título na história da Supercopa da Uefa, que remonta à edição de 1982, quando superou o Barcelona pelo placar agregado de 3 a 1 no somatório das partidas de ida e volta, conquistando seu primeiro e, até agora, último título no torneio.

O Aston Villa havia vencido a partida de ida por 1 a 0, antes de confirmar sua superioridade na volta com a vitória por 2 a 1, garantindo a taça às custas do gigante catalão.

Passados 44 anos, o Aston Villa, atual campeão da Liga Europa, tem diante de si a oportunidade de reconquistar a taça, e caso consiga superar o Paris Saint-Germain, registrará um novo recorde na história da competição, por ser o detentor do maior intervalo de tempo entre dois títulos da Supercopa da Uefa, de acordo com as estatísticas do "Squawka".

Caso o Aston Villa consiga repetir seu feito diante do Paris Saint-Germain, quebrará o atual recorde de maior intervalo entre dois títulos na competição, que é de 24 anos, marca compartilhada pelo Liverpool, campeão das edições de 1977 e 2001, e pelo Valencia, campeão em 1980 e 2004.

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